九倉置業（1997）公布，截至6月底止中期核心盈利增長3%至51.84億元，股東應佔溢利則減少31%至69.89億元，期內投資業重估盈餘大減65%至18.05億元，每股盈利為2.3元。中期息每股1.1元，增加約5%。

上半年集團收入為84.98億元，按年增加4.2%，投資物業收入增加4%至74.33億元，旗下的三個商場於期內在香港零售銷售總額的市場佔有率合共10%。海港城依然是集團主要增長動力，分別帶來73%的收入和76%的營業盈利。

期內，海港城零售銷售及寫字樓續租租金理想，帶動海港城包括酒店總收入上升5%至61.65億元，營業盈利上升6%至50.93億元。不過，總銷售額則下跌1%至184.97億元，涉每平方呎月租約2,700 元，即每日平均超過一億元。商場收入增加6%至39.94億元，佔海港城總收入65%。平均現時租金上升4%至每平方呎月租508元。出租率於2019年六月底維持在96%。

另一個大型商場時代廣場，收入維持於14.31億元，營業盈利則下跌至12.71億元。當中寫字樓需求保持穩定，但商場表現強烈受到零售市道競爭激烈及消費意欲疲弱影響，收入保持於10.62億元，期內出租率企穩於98%。商場的平均現時租金保持穩定，為每平方呎月租290元。

九倉置業半日收報45.8元，升0.2%。