人民幣昨日跌穿7算，促使美國將中國列入匯率操縱國，受影響下，人民幣今早中間價強過市場預期，在岸、離岸人民幣止貶回升，美股期貨止跌，港股亦由今日曾跌最多753點，大幅收窄至收市跌184點或0.71%，報25966點。港股跌幅收窄，半日成交亦大增35%，至724億元；國指跌85點或0.85%，報9995點。

今早恒指低開678點，50隻藍籌全線下跌，早市更有18隻藍籌創52周低，是2018年10月11日錄得24隻後最多。但隨著人民幣回升，變成有14隻藍籌逆市上升。其中，申洲國際（2313）升3.4%，收報106.4元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）升1.66%，收報64.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點；而昨日逆市上升的恒隆地產（0101）跌5.24%，收報18.08元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.48%，收報60.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低37點。

在美國將中國列為匯率操縱國後，市場普遍預期人民幣會續貶值，早段離岸人民幣貶值最多413點子，跌至7.14，不過，今早人民幣中間價強過市場預期，以及人行在香港發行央票，人民幣回穩，並於中午前回升，離岸人民幣現升值372點子，報7.0615，而在岸人民幣亦由貶值95點子轉為目前升值118點子報7.0389。

美股三大期貨止跌回升，道期早段曾跌518點或2.03%，現升42點或0.16%、標普500期貨曾跌1.92%，現升0.25%，報2837點，納期曾跌2.18%，現升0.37%，報7412點。

留意今明兩日中央將再就港問題開腔。部份地產股續跌，只有新地（0016）回升0.17%，收報114.7元，其餘下跌的包括恒地（0012）跌0.13%，收報38.4元；新世界發展（0017）跌2.9%，收報10.06元；長實集團（1113）跌0.75%，收報52.9元；信置（0083）跌1.51%，收報11.78元。

人民幣回升，內房股跌幅減少。潤地（1109）跌1.13%，收報30.5元；碧桂園（2007）跌1.12%，收報9.69元；中海外（0688）跌1%，收報24.65元。

貿易戰升級，貿戰股續跌。瑞聲（2018）跌2.99%，收報37.3元；舜宇（2382）跌2.37%，收報80.25元；金沙中國（1928）跌1.83%，收報34.85元；銀娛（0027）跌0.72%，收報47.95元；創科實業（0669）跌0.38%，收報52.55元；萬洲（0288）跌2.57%，收報6.82元。

18隻藍籌創52周低。包括中移動(曾低見62.05)；聯通（0762）曾低見6.96元，收報7.29元，升0.69%；中電（0002）曾低見81元，收報82.85元，升0.36%；中信（0267）曾低見9.52元，收報9.7元，跌1.02%；建行（0939）曾低見5.63元，收報5.71元，跌1.21%；長和（0001）曾低見67.05元，收報68.65元，跌1.44%；信置（0083）曾低見11.4元，收報11.78元，跌1.51%；中石油（0857）曾低見3.83元，收報3.86元跌1.53%；中石化（0386）曾低見4.64元，收報4.71元，跌1.67%；神華（1088）曾低見14.76元，收報14.82元，跌1.72%；瑞聲（2018）曾低見36.25元，收報37.3元，跌2.99%；匯控（0005）曾低見59.05元，收報60.1元，跌1.48%；交行（3328）曾低見5.35元，收報5.4元，跌1.46%；九龍倉置業（1997）曾低見44.45元，收報45.8元，升0.22%；中信（0267）曾跌9.52元，收報9.7元，跌1.02%；工行（1398）曾低見4.92元，收報5.01元，跌0.99%；中銀香港（2388）曾低見27元，收報27.65元，跌1.6%；中行（3988）曾低見3元，收報3.02元，跌0.98%；長和（0001）曾低見67.05元，收報68.65元，跌1.44%；長建（1038）曾低見56.5元，收報58.1元，升0.35%。

其他報道：

【公司業績】中電中期虧損9.07億元 派息0.63元

【A股午市】貿易戰再升級 兩市重挫 創板指跌穿1500點

【資金避險】避險情緒升溫 金價創逾6年高 日圓升穿7.4

【中美角力】中國商務部：相關企業暫停新的美國農產品採購

【人幣續瀉】離岸價見7.1再創新低 每百港元兌人幣升破90關口

【港股開市】恒指低開678點 舜宇跌5%、金沙跌4%、新地跌3%

【A股開市】美國將中國列為匯率操縱國 滬指開市跌穿2800點

【中美角力】貿戰升級 亞股、美期齊挫逾2% 避險資產上升

【開市焦點】中美、本港衝突升級 港股ADR跌483點 留意中央開腔

【中美角力】美國將中國列為匯率操縱國 稱違反G20承諾

【歐美戰報】美國列中國為匯率操縱國 道指曾挫961點 收跌767點