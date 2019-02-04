中美貿易戰升級，美國將中國列為匯率操縱國，港股今早低開678點或2.6%，報25472點，成交金額23億元；國指今早低開218點或2.17%，報9863點。

被指操縱匯率，但今早人民幣兑美元中間價強過市場預期的6.9871，官方公布價為6.9683，較上日調降458點，中間價貶值至2008年5月20日以來最低，降幅創2018年7月20日以來最大。

貿戰升級，藍籌全跌，舜宇（2382）跌5.11%，報78元，是跌幅最大的藍籌，其他貿易相關股亦挫，瑞聲（2018）跌5.07%，報36.5元，萬洲（0288）跌4%，報6.72元、創科實業（0669）跌3.98%，報50.65元。

憂慮受到中美角力殃及，美國上市的賭股昨日下跌，今早濠賭股亦挫，金沙中國（1928）跌4.08%，報34.05元；銀娛（0027）跌3.52%，報46.6元

重磅股騰訊（0700）跌3.11%，報330元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低85點、中移動（0941）跌1.19%，報62.4元、建行（0939）跌2.6%，報5.63元、匯控（0005）跌1.97%，報59.8元。

本港衝突持續，地產股下跌，新世界發展（0017）跌2.7%，報10.08元；長實集團（1113）跌1.97%，報52.25元；恒地（0012）跌1.69%，報37.8元；新地（0016）跌3.06%，報111元；信置（0083）跌1.84%，報11.74元。

人民幣下跌，加劇還美債成本，內房股下跌，潤地（1109）跌4.38%，報29.5元；碧桂園（2007）跌1.73%，報9.63元；中海外（0688）跌4.82%，報23.7元。

憂慮經濟放緩，拖累油價，石油股下跌，中石化（0386）跌1.88%，報4.7元；中石油（0857）跌1.28%，報3.87元；中海油（0883）跌3.34%，報11.58元。

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