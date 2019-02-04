中美貿易戰升級，美國將中國列為匯率操縱國，美股重挫，港股ADR亦跌483點或1.88%，而今早美股期貨仍延續跌勢。另外，亦要留意中央今明再就港問題開腔。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.51%，折合報332.05元；匯控（0005）跌2.29%，折合報59.6元；建行（0939）跌2.35%，折合報5.64元。

中央今明兩日會再就香港問題開腔，國務院新聞辦今日召開「媒體吹風會」，港澳辦及中聯辦則會於明日在深圳與港區人代及政協召開座談會。有港區人大代表預計，港澳辦將重申要求人代政協支持特區政府及警方。

今日焦點股份可留意：

本港衝突持續，並蔓延至多區發生，本地地產股跌勢料會延續。

離岸人民幣跌至7.14，主流預測區間為7.2以內波動；大部份股份料均料受匯兌影響。

瑞信將香港和中國內地股票評級下調至減持。

恒大集團（3333）公布，今年7月份合約銷售金額約為404.5億元(人民幣‧下同)，按月下跌20%，按年則微跌0.5%；合約銷售面積約為383.6萬平方米，合約銷售均價約為每平方米10,543元。

太陽城（1383）發出公告指，控股股東兼主席及執行董事周焯華就關於若干澳洲娛樂場被調查的一些媒體報導，作出澄清指周焯華於未來12個月無意前往澳洲，亦不知悉有關澳門娛樂場的調查。周焯華進一步澄清，至今日並無牽涉任何澳洲調查，上市公司方面亦無於澳洲經營任何業務。

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