中美貿易戰升級，人民幣跌穿7算，美國財政部將中國列為匯率操縱國，是94年後首次，並將與國際貨幣基金組織(IMF)接洽，以消除中國最新行動所帶來的不公平競爭優勢；而中國商務部亦證實暫停美國農產品採購。兩國貿戰升級，美股創下今年以來最大跌幅，道指低開225點後，最多曾跌961點或3.63%，低見25523點。美股期貨延續跌勢，道期現時仍跌超過460點。中美升級，科技股重挫。

道瓊斯工業平均指數收跌767點，跌幅2.9%，報25717點。標普500指數收跌87點，跌幅2.98%，報2844點。納斯達克綜合指數收跌278點，或3.48%，報7726點。

道指成份股全線下跌，蘋果跌5.23%，報193.34美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低72點。

科技股方面，蘋果收市報193.34元，跌5.23%，谷歌母公司Alphabet收市報1154.75元，跌3.47%，亞馬遜收市報1765.13元，跌3.18%，Facebook收市報181.73元，跌3.85%。

歐洲STOXX 600指數收跌2.31%，報369點。德國DAX指數收跌1.81%，報11658點；法國CAC 40指數跌2.2%，報5241點；英國富時100指數收跌2.48%，報7223點。