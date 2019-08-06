港股跌勢未止，連續兩日出售拋售情况，有加速尋底迹象。短線超賣或有反彈，但下跌趨勢持續一段時間。市况波動，中資電力股呈現抗跌力，未來一段日子或可發揮避風塘作用。

恒指昨低開438點後下試低位，早市最多跌831點、低見26,086點喘定，惟反彈乏力，收報26,151點，跌767點或2.85%；國指跌2.58%。大市成交995億元，高於60天平均兩成，成交較大。

恒指波幅指數逼近高位

恒指波幅指數（VHSI）連續兩日急升，逼近5月高位約24（收市計），據過往低位升上24，恒指破底，只是打開跌浪序幕。

今年5月上旬，VHSI急升至24，恒指跌至28,300點喘定，但之後一直到6月初跌至27,000點以下，跌勢才告一段落。去年6月，恒指跌穿平台底29,500點水平，VHSI升至24回落，但恒指一路尋底，並到10月才見底。

恒指4日累升近2000點，RSI呈現超賣，或有反彈，但由上周失守兩萬八關，到昨天低開跌穿6月低位26,671點，連番失守關口位，向下打開缺口，加上VHSI急升，形勢上，跌浪剛剛開始，並料持續一段時間，後市拾級下試心理關口26,000點、25,500點或更低水平。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率5比95，跌逾3%佔下跌股份逾五成；陽燭對陰燭為12比88，大市跌勢全面，沽壓沉重。

大市近7個交易日有6日有超過七成股份下跌，對上一次已經是2015年7月、8月；近兩日有超過九成股份下跌，最近一次為2016年1月，無論2015年中或2016年初大規模跌市，大市進入尋底階段。

大規模跌市或進尋底階段

本報數據庫追蹤的30個行業，全線下跌，有一半行業的跌幅超過恒指和國指，跌逾3%，其中，本地零售服務、原材料、內房跌4%至5%表現最差。反過來，公路鐵路、公共事業、房託基金、燃氣供應跌幅少於2%，已相對溫和。

新奧基本因素較佳 78元止蝕

恒指上周三（7月31日）低收兩萬八關口，展開跌勢，惟極小部分股份未有跟隨，守住周二（7月30日）低位之上，而全部為中資電力股，包括傳統火電股華能（0902）、華電（1071）、風電股龍源（0916）、華能新能源（0958）及燃氣股新奧（2688）。預期市况維持大幅波動，相關股份或可成為避風塘，當中新奧基本因素較佳，短線以低收上升軌約78元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]