恒生銀行（0011）今年上半年純利按年上升8%，至136.56億元，第二次中期息上升7.69%至1.4元。副董事長兼行政總裁鄭慧敏在業績會表示，今年下半年經營環境挑戰較多，有不明朗和複雜因素。

恒生上半年淨利息收入增長11%至158.53億元，貸款比去年底增長5%，淨息差擴闊11點子至2.21厘。對於下半年息差，財務總監梁永樂指出，較難預期下半年息差走向，港元拆息較波動，對息差會有影響，不過拆息也可因為聯儲局減息而走底，對銀行有利。

恒生下半年減值提撥升1.14倍至5.1億元，梁永樂指去年上半年因為實施新會計準則，因經濟較好而有回撥，但是今年沒有上述因素。撥備比去年下半年的7.58億元，實際有所下降。該行不良貸款率由0.25%降至0.22%，貸款質素實有改善。

有市民今日發起大罷工抗議《逃犯條例》修訂，鄭慧敏表示業務運作正常，周五亦已安排後勤員工彈性上班或在家工作。今早已決定將5間港島區小型分行的人手調撥至大型分行，日內因應事態發展再有分行提早結束營業。目前共有20間分行暫停營業，包括旺角、黃大仙、大埔等地區。鄭慧敏表示，尊重同事有不同意見和看法，會以客戶和員工安全為前題，集中令服務不受影響

記者：歐陽偉昉

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