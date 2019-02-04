中美貿易角力、香港局勢，兩大因素拖累港股今日表現，14隻藍籌創52周低，是去年10月30日後新高。恒指今早曾跌831點或3.09%，低見26086點，午後波幅降至79點，於26123點至26202之間上落。收市報26151點，跌767點或2.85%，四日累瀉1995點或7%，成交金額994億元；國指跌266點或2.58%，報10081點。

受美國總統特朗普表示對中國商品新加徵的關稅可以「遠遠超過」25%影響，今早低開438點，而特首林鄭月娥與一眾官員於今早10時會見傳媒，未能為目前香港局勢提供解決的希望，港股跌幅即時擴大，半日收市更跌777點，市民一片嘩然。

50隻藍籌只有，恒隆地產（0101）1隻逆市上升，收報19.08元，升0.21%，是升幅最大的藍籌；但同為地產股的新地（0016）則跌5.22%，收報114.5元，是跌幅最大的藍籌。而重磅藍籌騰訊（0700）跌4.27%，收報340.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低122點。

匯控（0005）今早公布季績、行政總裁范寧辭任及10億美元回購計劃，雖季績勝預期，但回購金額低於市場預期的15億至20億美元，匯控（0005）跌1.85%，收報61元。恒生（0011）中期純利多賺8%，收市跌3.64%，收報174.9元。

走勢上，恒指連日下跌，今日低位26086，已進入今年1月8日的上升裂口，進一步考驗裂口底部25960點，而10天線(27864點)亦跌穿50天線(27935點)，呈死亡交叉。

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