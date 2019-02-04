匯控（0005）行政總裁范寧今早突然宣布辭任，上台僅一年半便離職，公告沒有交代詳細辭任原因。集團主席杜嘉琪在電話會議中指出，范寧離任是雙方共同的協議，他更直指，希望新CEO有更強執行能力，在資源調配方面亦能做得更好。

杜嘉琪指出，匯控的上半年業績雖然理想，但未來挑戰龐大，環球局勢變得愈來愈複雜，「未來可能要作出一些決定」，因此認為是時候要作出改變。他指出，現時已開始全球招聘行政總裁，外部及內部人選都會考慮，預計需時6至12個月。

他指出，范寧在過去一年半定下的業務目標與財務指標，大方向上不會有改變，但他希望新任行政總裁能夠做到以下幾點，包括（一）有更強執行能力；（二）在人員及資金調配上可以做到最好；（三）能夠更了解不同區域的獨特業務機會然後把握得最好；及（四）與客戶有十分良好的關係。

對於有傳匯控因為華為事件而將會被中國納入「不可靠實體清單」，杜嘉琪表示不評論市場傳聞，但重申匯控在中國的業務沒有改變，一切如常。據了解，此事與范寧辭任沒有關係。

范寧原定會參與今日中午及下午舉行的兩場媒體電話會議，但現時決定會缺席，並由主席杜嘉琪代主持。

記者：廖毅然

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