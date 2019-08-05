在岸、離岸人民幣跌穿7算，殃及其他亞洲貨幣，其中韓圜對港元貶值最多1.64%，跌至1港元對155.5297韓圜，創52周低。日圓則發揮避險貨幣特色，每百日圓升值至最多兌7.4030港元，升值0.81%。

【跌穿7算】人行：「破7」是貿易措施、加徵關稅預期影響

大和資本市場亞洲區首席經濟學家Kevin Lai認為，中國反制對國貿易戰升級的手段，相對較少，人民幣貶值是最直接亦是最簡單的選擇，預計人幣跌穿7算後還會進一步貶值，但目前難言會跌至何水平。Kevin Lai認為，內地有機會出台例如降准一類的更多貨幣寬鬆措施，而人民幣貶值亦將加劇地區內其他貨幣短期內的貶值壓力。

思佰益證券(SBI Securities)亦指，跌穿7算將對與中國有密切貿易關係的經濟體的貨幣產生相當大的下行壓力，韓圜和台幣會變得更加脆弱。又指，人民幣貶值雖有利貿易競爭，但會引發更多的資金外流。

西太平洋銀行亦指，一些亞洲貨幣以人民幣作為參考，人民幣穿7算，將會加大韓圜等貨幣的貶值壓力，認為人民幣貶得太快，政府會入市平抑市場波動，但目前沒有硬性水平需要牢守。

IG Markets指，如果人民幣加速貶值，避險貨幣日圓可能會升至1美元兌105日圓。又指中國如果想要激怒美國，可讓人民幣繼續貶值。認為如果人民幣進一步貶值，引發追加保證金要求，會看到中國全球投資者拋售資產。

渣打亦指，人民幣匯率貶值，會影響境外機構對中國資產的興趣。

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