特首林鄭月娥今早現身，但未能為近月連串事件降溫，大行睇淡港股，港股跌幅擴大，恒指半日跌777點或2.89%，報26140點，成交金額533億元；國指跌274點或2.65%，報10073點。

美國總統特朗普表示對中國商品新加徵的關稅可以「遠遠超過」25%，加上今早爆發全港罷工運動，港股今早開市跌438點或1.63%。特首林鄭月娥與一眾官員於今早10時會見傳媒，未能為事件撲火，更指五大訴求部分並不合理，港股其後跌幅再度加劇，恒指最多跌831點或3.09%，低見26086點。

新地（0016）跌4.88%，收報114.9元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌3.77%，收報342.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低108點。

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匯控（0005）今早公布季績、行政總裁范寧辭任及10億美元回購計劃，雖季績勝預期，但回購金額低於市場預期的15億至20億美元，匯控（0005）半日跌1.45%，收報61.25元。而今早亦公布業績的恒生（0011）半日亦跌4.08%，收報174.1元。

有市民今早發起不合作運動，港鐵（0066）幾乎全線停駛，半日跌3.59%，收報48.3元，曾低見48.1元，連跌五日。

今早在岸、離岸人民幣跌穿7算，市場預期或會持續貶值，意味大部份公司均會出現人民幣匯兌損失。

50隻藍籌全部下跌。本地地產股當中，新地跌最多，跌4.88%，其餘亦跌逾3%；內銀以建行（0939）跌最多，跌2.53%，收報5.78元；內險跌最多的是中人壽（2628），跌3.69%，收報18.78元；內房則是碧桂園（2007），跌3.45%，收報9.79元。油價下跌，中海油（0883）跌3.4%，收報11.94元；國際金融股方面，友邦（1299）跌3.58%，收報75.35元；濠賭股方面，銀娛（0027）跌4.39%，收報47.9元。手機設備股方面，瑞聲（2018）跌3.63%，收報38.45元。

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