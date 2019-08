next

政府提出修訂《逃犯條例》引發香港大規模示威抗議活動,期間不少遊行人士曾舉出外國國旗,日前更有示威者拆走尖沙咀海港城外旗杆上的國旗丟進海中。特首林鄭月娥今早會見傳媒時直指有關做法是嚴重挑戰國家主權行為,而屹立於灣仔海旁的多幢中資大廈,則展示出中國五星國旗,表態支持祖國。

Twitter上一位活躍於香港社會的外國人士「Leo Weese獅草地」約在一小時前上載一幅相片,圖中所見位於灣仔的華懋世紀廣場及中國網絡中心,其頂層的廣告牌均展示出中國國旗,Leo Weese形容這兩幢大廈的做法,是希望恢復中國人民的感情(restoring the feelings of the Chinese people)。

