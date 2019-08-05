在岸，離岸人民幣今早跌穿7算，人民銀行發文回應指，是受單邊主義和貿易保護主義措施及對中國加徵關稅預期等影響，人民幣匯率走勢，長期取決於基本面，又指，改革開放是基本國策，外匯管理要堅持改革開放，進一步提升跨境貿易和投資便利化，更好地服務實體經濟，「破7」後這一政策取向不會變。

人行回應有關人民幣匯率為何「破7」的題問時稱，「受單邊主義和貿易保護主義措施及對中國加徵關稅預期等影響」又指，「人民幣匯率『破7』，這個『7』不是年齡，過去就回不來了，也不是堤壩，一旦被沖破大水就會一瀉千里；『7』更像水庫的水位，豐水期的時候高一些，到了枯水期的時候又會降下來，有漲有落，都是正常的。」

至於「破7」後的走勢，人行指，「人民幣匯率走勢，長期取決於基本面，短期內市場供求和美元走勢也會產生較大影響。」、「人民幣匯率波動對中國國際收支有很強的調節作用，外匯市場自身會找到均衡。」、「人民銀行積累了豐富的經驗和政策工具，並將繼續創新和豐富調控工具箱，針對外匯市場可能出現的正反饋行為，要採取必要的、有針對性的措施，堅決打擊短期投機炒作，維護外匯市場平穩運行，穩定市場預期。」

另外，人行又建議，「要專注於實體業務，不要將精力過多用在判斷或投機匯率趨勢上，要樹立『風險中性』的財務理念，敘做外匯衍生品應以鎖定外匯成本、降低生產經營的不確定性、實現主營業務盈利為目的，而不應以外匯衍生品交易本身盈利為目的。」

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