特首林鄭月娥與一眾官員於今早10時會見傳媒，港股跌幅再度加劇，一度跌近700點，由日中高位26502點，急挫至26235點水平，高位跌近300點，藍籌股幾乎全線下挫。

恒指今早表現異常反覆，林鄭月娥會見傳媒，表示有「極端暴力行為正將香港推向十分危險景況」，稱示威者行為已經「超越政治訴求」，並「挑戰國家主權」。她續指，明白市民對政府不滿，但指五大訴求部分並不合理，不等於要縱容暴力，並稱「暴力令問題糾纏不清難以解決」。她又反問示威者是否要「押上穩定生活，以香港未來作賭注」，形容有示威者希望「玉石俱焚」，並將「香港推向不歸路」。

特首言論發表後，港股跌勢轉急，一度跌683點或2.5%，低見26235點，成交現約327億元；國企指數現跌234點或2.3%，暫報10114點。

友邦（1299）連跌9日，今早再挫逾3%，低見75.7元；騰訊（0700）跌2.9%，報345.6元，創逾一個月低位。

有市民今早發起不合作運動，港鐵（0066）幾乎全線停駛，股價挫近3%，低見48.6元，連跌五日。

匯控（0005）今早突然公布行政總裁范寧辭任的消息，股價下跌1.6%，暫報61.1元。恒生（0011）亦突然於今早公布中期業績，現挫近4%，暫報174.6元。

其他重磅股如建行（0939）、平保（2318）、工行（1398）及港交所（0388）等皆挫逾2%。

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