香港區仍是匯控（0005）主要盈利貢獻者，但第二季稅前盈利按季倒退2.77%，至31.64億美元（約246.79億港元）。不過若按年比較，則上升11.92%。

最主要的零售銀行及財富管理業務，在第二季賺17.21億美元，按年倒退0.35%，但按年升21.8%。但俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務，按季少賺26.27%至只有3.62億億美元，按年亦少賺12.14%。工商金融業務按季及按年均錄得升幅，賺8.67億美元。私人銀行業務稅前盈利為9200萬美元，按季倒退1%，但按年多賺4成。以上均為香港區的數字。

集團的淨息差在第一季下跌，但第二季扭轉跌勢，按季升3個基點至1.62%，主要受惠於香港銀行同業拆息（HIBOR）在第二季急升。集團指出，1個月HIBOR在第二季平均為2.02%，遠高於首季的1.31%，為集團淨息差貢獻4個基點的升幅，甚至多於整體淨息差的升幅。香港上海匯豐銀行的淨息差為2.05%，貢獻集團淨利息收入的54%。

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