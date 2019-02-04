美國特朗普計劃在9月向所有中國進口加徵關稅，並表示對中國商品新加徵的關稅可以「遠遠超過」25%，港股今早低開438點或1.63%，報26480點，成交金額22億元；國指今早低開157點或1.52%，報10191點。

憂慮中國向伊朗買石油，美銀美林指，可能推動布蘭特油價跌至40美元/桶，中海油（0883）跌2.91%，報12元，是跌幅最大的藍籌。

本港示威的5大訴求遲遲未獲回應引發示威不斷，友邦（1299）跌2.11%，報76.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低59點。

匯控（0005）季績勝預期，開市仍跌1.05%，報61.5元；恒生（0011）公布業績後亦跌2.2%，報177.5元。中銀香港（2388）跌1.2%，報28.75元。

藍籌股49隻下跌，僅1隻無升跌。

本地地地產股，新世界發展（0017）跌0.93%，報10.68元；長實集團（1113）跌2.05%，報55元；恒地（0012）跌1.89%，報39元；新地（0016）跌0.91%，報119.7元；信置（0083）跌1.94%，報12.1元。

內銀股，工行（1398）跌0.78%，報5.12元；交行（3328）跌1.08%，報5.5元；中行（3988）跌0.64%，報3.11元；建行（0939）跌1.35%，報5.85元。

內險股，平保（2318）跌2.31%，報88.8元；中人壽（2628）跌2.26%，報19.06元。

內房股，潤地（1109）跌1.57%，報31.25元；碧桂園（2007）跌1.58%，報9.98元；中海外（0688）跌1.16%，報25.6元。

石油股方面，中石化（0386）跌2.04%，報4.81元；中石油（0857）跌0.5%，報4元。

濠賭股方面，金沙中國（1928）跌1.24%，報35.9元；銀娛（0027）跌2.2%，報49元

手機設備股方面，瑞聲（2018）跌0.5%，報39.7元；舜宇（2382）跌1.42%，報83.1元。

其他報道：

【匯控業績】匯控：財務目標提早達成 但指前景經已轉變

【恒生業績】恒生中期純利多賺8%

【提早退任】匯控CEO突辭任 上任僅年半

【匯控季績】稅前利潤增4%勝預期 擬10億美元回購 總裁范寧退任