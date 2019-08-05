匯控（0005）上半年業績亮麗，但集團明言，前景經已轉變，地緣政治問題或會影響集團為數不少的主要市場。

行政總裁范寧雖然上任僅年半便離職，但他定下的3大財務指標均達成。例如控制成本方面，上半年JAWS（經調整收入增長與支出增長差）達到正數，已連續兩季達標，雖然英國銀行稅等負面因素一般在下半年才入帳，但上半年收入增長達8%，若能保持此趨勢，全年達標機會不低。

資本運用與派息方面，集團第二季股息維持每股0.1美元不變，且公布進行10億美元回購。

另外，上半年平均有形股本回報（年率）增加1.5個百分點，達到11.2%，此前范寧定下的目標為2020年升至11%，本季已達標。不過，今次的有形股本回報年率大增，當中已計及沙地英國銀行攤薄增益約1.2個百分點的有利影響。

集團亦表示，前景經已轉變，現時美元區的利率料將下跌而非上升，而且地緣政治問題或會影響集團為數不少的主要市場。短期內，英國脫歐的性質及影響依然極不明朗。鑑於當前的利率前景，加上環球銀行及資本市場業務和零售銀行及財富管理業務所面對的收入壓力，預期美國業務的有形股本回報率難以於2020年前達到6%的目標。

因應收入所面對的風險增加，集團表示正積極管控營業支出及投資開支，預期今年下半年至明年，環球銀行及資本市場業務的市況將稍為回升，並繼續邁向2020年有形股本回報率超過11%的目標，但集團強調，決不會作出有損集團業務長遠穩健發展的短期決策。

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