恒生銀行（0011）公布，截至6月底止中期純利增加 8%至136.56 億元，除稅前溢利增加7%至158.94億元。每股盈利增加 5%至6.98元 。第二次中期股息為每股1.4元，2019年上半年每股派息共為2.8元，按年增加7.7%。

期內，營業收入淨額上升7%至218.99 億元。淨利息收入增加11%至158.53 億元，主要由於賺取利息之平均資產增加6%、存款息差改善，以及來自無利息成本資金之收益增加。與2018年下半年比較，淨利息收益率較去年同期上升11個基點，為2.21%。非利息收入上升 2%至65.56億元。保險業務收入增加，反映多元化產品，以及人壽保險投資組合投資回報有改善。不過金融市場波動令來自證券經紀及相關業務，以及零售投資基金銷售之收入因此減少。整體而言，財富管理業務收入上升7%。與2018年下半年比較，非利息收入上升38%，而財富管理業務收入則上升54%。

營業溢利增加 6%至155.61 億元，扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業溢利增加8%至160.71億元，平均普通股股東權益回報率為17%，較去年同期下跌0.4個百分點。

截至上半年，普通股權一級資本比率為16.4%，較去年底減少0.2個百分點；一級資本比率為18.2%，上升0.4個百分點；總資本比率為20.4%，上升0.4個百分點。成本效益比率為28.2%，按年上升0.5個百分點。

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