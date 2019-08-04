財政司司長陳茂波今日發表網誌指出，最新公布的經濟數據，更具體地顯示本港正面對的嚴峻處境。

統計處上周公布今年第二季GDP按年增長0.6%，繼續是10年來低位，經季節性調整後按季計算，實際上倒退0.3%，反映經濟在第二季缺乏增長動力。陳茂波表示，從當中的主要組成環節來看，本地固定資本形成總額連跌三季，反映投資氣氛低迷；外貿表現受中美在貿易及科技範圍摩擦的影響，最新情況是，上周五，美國總統特朗普宣布，向3000億美元的中國貨品，於9月1日起徵收10%關稅。可以看到，環球經濟下行風險增加，對香港的影響亦不斷加深。

此外，上季私人消費開支僅輕微增長，零售數字更為疲弱，陳茂波形容前景絕對不樂觀。飲食業亦面臨很大挑戰，本港食肆總收益在第二季為287億元，按年下跌0.4%，經季節性調整後與上季比較，更下跌4.6%，是10年來最差的情況，也是自2009年以來首次再出現價量齊跌的現象。面對商舖租金及人工等固定成本高企，將對餐飲食肆帶來很大的經營壓力。

陳茂波稱，過去兩個月持續出現的示威活動增添零售市道壓力，有部份商舖間歇性暫停營業，市民日常生活和消費受影響，香港國際形象受損亦削弱了外國商旅和資金到港意欲，訪港旅客人數反映了這個情況。以上種種將影響整體經濟、企業尤其是中小企的營運和資金周轉。國際方面，兩家信貸評級機構相繼都關注本港的大規模遊行抗議對香港造成的影響。

陳茂波指，若第三季GDP繼續呈負增長，則技術上本港會陷入經濟衰退。可以說，本港經濟陷入衰退的風險正逐步增大。他期望大家在表達訴求時，不要影響社會安寧及市民生活，更不要破壞社會秩序及治安。陳茂波強調，政府不會縮減公共開支，並會研究適時推出措施，以發揮逆周期效用。