郭家安以真名在連登發帖澄清，公司不會因政見炒人。

網民發起下周一（5日）全民大罷工，LIHKG（連登）討論區有會員以「愛國愛黨證卷行見人8.5罷工就炒」為題，稱致富證券以口頭指示，會解僱下周一未有上班的員工。致富證券董事及證券業務主管郭家安即以「真名上連登」，以Chief_Thomas為名加上職員證，代表公司澄清絕無此口頭或書面指引。本報就事件向郭家安查詢，他證實是本人發文，又稱「唔用真名冇人信，要快處理只有咁」。

郭家安在連登發文指，致富服務香港社區40年，在香港有不少同事，同事間存在不同政治立場及光譜，一直尊重同事有不同意見，亦不會因為同事的不同立場意見或表達作出規範，以及因政見而辭退或處分任何人。他又指，如果網民有疑問，可致電與他們聯絡，不過他在下周一已「攞假」，周二才可致電他。

郭家安回覆本報，要快速處理只能用真名，雖然帳戶是「P牌仔」，即是近日才申請的帳戶，不過他透露，個人另有戶口，較少使用公司名義戶口。

「愛國愛黨證卷行見人8.5罷工就炒」原文指出，致富員工不可在下周一申請年假，已申請亦要銷假證明愛國愛黨，即使交通大癱瘓就要到附近的分行上班，只要當日沒有上班就會被解僱，呼籲其他會員停止使用致富所有服務，以取消戶口。

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