香港及澳門區行長伍燕儀向員工發表內部信件，重申員工若在上班途中遇到任何困難，或者有個人安全問題，員工可以與他們的主管商討，選擇彈性上班安排。

花旗發言人確認，香港及澳門區行長伍燕儀向員工發表內部信件，重申員工若在上班途中遇到任何困難，或者有個人安全問題，員工可以與他們的主管商討，選擇彈性上班安排。信中提到她尊重及擁抱言論自由，法例亦賦予大家對自己心愛的事及城市發聲的權利，但她認為持續向客戶提供服務，對銀行而言是同樣重要的。她希望事情可以很快得到解決，而香港亦能回復成以往大家所珍愛的城市，並呼籲員工及員工的家人小心安全。

花旗發言人亦重申，員工在工作以外的時間做甚麼事，是他們自己的決定，但需留意工作以外的活動及行為亦可能會對公司聲譽構成影響，希望員工即使是工作以外的活動，亦以安全為首要考慮。

瑞銀則發出內部電郵，表示如遇到交通延誤，應即時通知上司，如要求特別工作安排，需事前與經理溝通及獲得同意。發言人確認有內部通知，並強調業務將一切如常。

宏利發言人指出，公司以員工的個人安全為首要考慮，提議同事因應需要可攜帶手提電腦回家，選擇在家工作。

港交所（0388）重申，將於8月5日星期一會如常運作，重申作為市場營運者，香港交易所致力維持市場穩定運作。

星展銀行有傳向員工發內部電郵，呼籲員工不要參與8月4日的遊行活動。本報向星展查詢，暫未有回覆。

東亞銀行（0023）發言人指，該行各部門均備有業務應變計劃，以應付突發情況，強調會致力維持服務，以客戶的利益為先。

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