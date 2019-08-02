新濠國際（0200）旗下新濠博亞自5月底宣布擬以近95.02億元收購澳洲皇冠19.99%，正待完成交易之際，《彭博》引述《Sydney Morning Herald》報道指，近期當地報道就皇冠過往的運作，曾捲入與內地犯罪及海外影響的代理等合作事件發酵後，傳出觸發澳洲維多利亞省博彩監管機構介入，去重新審核有關指控，並且謂會盡快向澳洲的消費事務、博彩及酒牌監管部長Marlene Kairouz匯報。

報道又引述Kairouz又指，已經指示監管部門向維多利亞省警方及聯邦執法機關尋求諮詢，並謂有關指控屬嚴重性質，基於事情的緊急性質，因應緊急情況需要進行調查。該省司法部及維多利亞博彩及酒牌局會就賭廳中介人的安排，進行審查。

此前，澳洲皇冠已經在7月31日刊發廣告指，該公司確保最高管治及最高標準運作，強調到當地運作的賭廳非該公司運作，那些過來皇冠運作的澳門賭廳，亦需受澳門規管，亦不時要接受澳洲警方審查，該公司對媒體的報道，感到失望。新濠博亞在收購澳洲皇冠19.99%的交易，最快將於9月30日才完成。

記者：陳偉燊

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