太古（1971）公布上半年零售物業表現，當中太古廣場購物商場的零售銷售跌4.2%，集團指場內的百貨公司由今年5月底開始進行裝修及改建工程，零售銷售額數據未有作出調整以反映因此次停業而引致的銷售損失﹔太古城中心及東薈城名店倉的零售銷售均升0.1%。太古廣場及太古城中心維持滿租，東薈城租用率為99%。

辦公樓物業方面，本港太古廣場上半年租金增幅為19%，租用率99%，最新租金太古廣場一座/二座為每平方呎130至160元，太古廣場三座為每平方呎115至125元

太古坊租金上半年租金增幅為13%，租用率維持99%，最新租金為每平方呎40元高位至50元中位；港島東中心及太古坊一座上半年租金增幅為11%，上半年達滿租，最新租金為每平方呎50元中位至70元低位。

內地方面，零售物業中上海興業太古滙上半年零售銷售額增長達66.8%﹔成都遠洋太古里零售銷售額增長達18.9%﹔頤堤港購物商場零售銷售額增長達18.3%﹔廣州太古滙購物商場零售銷售額增長達14.6%﹔三里屯太古里零售銷售額增長達9%。

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