左起：騰訊國際業務部港澳及新市場商務拓展負責人陳志恒、Yves Saint Laurent Beauté品牌總經理Niki Lo (蕭嘉聰攝)

騰訊控股（0700）旗下騰訊雲公布，與化妝品牌YSL Beauté合作舉行「YSL BEAUTY IN LOVE」推廣活動，客人可在YSL Beauté的Wechat小程式使用「AR試妝」功能，以及登記面容ID預購產品，在7月30日至8月4日期間，親身到尖沙嘴海港城內POP UP STORE的智能櫃「Love Locker」取貨。

Yves Saint Laurent Beauté品牌總經理Niki Lo稱，今次活動加入預購功能，未受社會活動影響，銷售表現勝預期，感到十分滿意，品牌本身的業績亦一直有增長。她續稱，過去海港城專櫃的人流很高，繁忙時間需要排隊結帳，今次加入智能櫃取貨，可以省卻排隊時間，為客人帶來更方便、快捷的消費體驗。未來會視乎今次活動的反應，再決定會否將技術應用至其他產品。

騰訊國際業務部港澳及新市場商務拓展負責人陳志恒指出，今次已是騰訊雲第二年與品牌合作，加入了「AR試妝」功能，以及透過面容ID解開智能櫃「Love Locker」，為客人帶來O2O的零售體驗，冀未來彼此可有更多合作。

記者：蕭嘉聰

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