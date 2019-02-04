美國對華餘下3000億美元商品加徵10%關稅，恒指今早即大成交裂口下跌，低開615點，全日最多跌696點，收市跌647點或2.35%，報26918點，成交金額大增42%至1142億元，是今年6月21日1185億元後最多。以昨日為起點計算的過去5日平均成交金額676億元計，今日的成交比平均數多75%。國指跌272點或2.57%，報10348點。

全日被收回的恒指牛證達153隻，相當於街貨量21.3億份，相對期指張數4021張，是本月最多。今日恒指低位26868點，即已收回27400至27488點牛證重貨區，以及27100至27199點的最多新增牛證區的牛證。以截至今早8時的數據，下個較多牛證的區域是26600至26699點。

50隻藍籌當中有47隻下跌，當中，受貿易戰影響最深的華為供應商舜宇（2382），跌7.77%，收報84.3元，是跌幅最大的藍籌。而騰訊（0700）跌3.84%，收報355.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低114點。

逆市上升的有3隻藍籌，其中，領展（0823）是升幅最大的藍籌，升1.82%，收報92.1元，同時亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點。

走勢上，昨日已跌穿250天線，今早更以裂口低開方式遠離250天線(27595點)，在上個低位，即6月4日的26671點之上初見支持。

貿易相關股急挫，萬洲（0288）跌6.68%，收報7.12元、創科實業（0669）跌5.83%，收報54.95元、申洲國際（2313）跌5.14%，收報103.4元、瑞聲（2018）跌5.9%，收報39.9元。

憂慮經濟前景，影響消費，濠賭股、內需股跌。金沙中國（1928）跌4.47%，收報36.35元；銀娛（0027）跌5.92%，收報50.1元、吉利（0175）跌4.36%，收報11.4元。

避險情緒升溫，相對受經濟影響較少的藥股亦出現沽壓。石藥（1093）跌5%，收報12.92元；中生製藥（1177）跌4.9%，收報9.13元。

經濟活動預期受影響，油價急跌，油股下挫。中海油（0883）跌3.59%，收報12.36元；中石油（0857）跌3.6%，收報4.02元；中石化（0386）跌2.77%，收報4.91元。

貿戰陰霾下，金融股自然難以倖存。恒生（0011）跌1.79%，收報181.5元；友邦（1299）跌1.94%，收報78.15元；匯控（0005）跌1.43%，收報62.15元；中銀香港（2388）跌2.68%，收報29.1元。港交所（0388）亦跌3.17%，收報256.2元。

內銀、內房、內險均下跌。工行（1398）跌1.71%，收報5.16元；建行（0939）跌1.82%，收報5.93元；交行（3328）跌3.14%，收報5.56元；中行（3988）跌1.57%，收報3.13元。內險股平保（2318）跌2.47%，收報90.9元；中人壽（2628）跌3.7%，收報19.5元。內房股潤地（1109）跌2.91%，收報31.75元；碧桂園（2007）跌2.31%，收報10.14元；中海外（0688）跌2.45%，收報25.9元。

前景不明，本地地產股續跌。恒地（0012）跌1.36%，收報39.75元；新地（0016）跌0.74%，收報120.8元；新世界發展（0017）跌2%，收報10.78元；長實集團（1113）跌1.84%，收報56.15元；信置（0083）跌0.8%，收報12.34元。

恒指本周續受示威影響，加上今日受到美國對華徵稅拖累，全周累跌5.2%或1479點，是去年2月以來最大單周跌幅；而國指亦累跌4.64%或504點。藍籌當中，全周逆市升的只有恒隆地產，升0.42%，其餘全部下跌，當中以萬洲表現最差，跌13%，其次為長建（1038）跌10.45%，以及舜宇跌10.18%。

國指方面，全周逆市升的兩隻股份分別是新奧能源（2688），累升4.09%，以及粵海投資（0270），累升0.73%。表現最差的是中信証券（6030）累跌9.57%，其後為碧桂園跌8.48%，及海通證券（6837）跌8.48%。

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