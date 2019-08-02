就美國總統特朗普今日凌晨在Twitter表示擬於9月1日對3000億美元中國貨品加徵10%關稅。中國商務部及外交部分別作出回應。

商務部新聞發言人指，美方此舉嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，背離了正確的軌道，無益於解決問題，中方對此強烈不滿、堅決反對。如果美方付諸實施加徵關稅，中方將不得不採取必要的反制措施，堅決捍衛國家核心利益和人民根本利益，一切後果全部由美方承擔。

發言人表示，美方升級貿易摩擦不符合中美兩國人民利益和世界利益，將對世界經濟產生衰退性影響。中方始終認為貿易戰沒有贏家，不想打、不怕打，但必要時不得不打。希望美方及時糾正錯誤，在平等和相互尊重的基礎上解決問題，回到正確軌道上。

外交部發言人華春瑩亦回應表示，中方不會接受任何極限施壓和恐嚇訛詐，在重大原則問題上，中方一寸也不會讓步。希望美方認清形勢，放棄幻想，糾正錯誤，回到通過平等和相互尊重基礎上的磋商解決問題的正確軌道上來。

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