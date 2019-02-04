美國突如其來宣布對華餘下3000億美元商品徵稅，港股今早跟隨外圍低開615點，最低曾跌658點，最少跌522點。開市大跌600點，殺市場一個措手不及，相信有不少孖展盤被斬倉，開市成交較昨日同期增加近4倍，半日成交亦大增39.6%。

港股半日跌652點或2.37%，報26913點，成交金額644億元，已接近昨日全日799億元的80%，而過去5日及10日大市的平均成交分別只有666億元及669億元；國指跌289點或2.73%，報10331點。

大市裂口急跌，半日已經有144隻熊證被收回，街貨量20.6億份，相對期指張數達3925張，是今年7月8日全日收回3645張後的新高。收回位置包括昨日重貨區27400點至27488點，以及最多新增的27100至27199點區域，分別有相當於994張及609張期指。

藍籌當中，只有恒隆地產（0101）逆市上升，升1.71%，收報19.04元，貢獻恒指升幅1點。其餘49隻均下跌，其中，貿易戰風眼股舜宇（2382）跌6.02%，收報85.9元，是跌幅最大的藍籌，而重磅藍籌騰訊（0700）跌2.92%，收報359.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低87點。

走勢上，昨日恒指已失守250天牛熊分界線，今早更以裂口方式進一步遠離牛熊線所在的27595點，而10天線(28086點)及20天線(28270點)連日調頭向下，未來有機會跌穿50天線所在的27958點。恒指半日低位26907點，尚未跌穿上日低位，6月4日最低位26671.9點。

中美兩國談判於5月中止，報道指昨日重啟的面對面談判亦有討論5月停止談判的原因，不過凌晨美國總統特朗普在聽取貿易代表的報告後隨即宣布加稅，似乎兩國的談判仍有分歧，中美貿易戰或進入全新階段，關注中國如何回應。值得留意，較早前有分析認為，選擇上海開會而非北京，是中國作出經濟問題經濟解決的表態。

中美貿戰重啟，貿易股最傷，跌幅榜首三位的分別是舜宇跌6.02%，瑞聲（2018）跌6.01%，收報39.85元、創科實業（0669）跌6%，收報54.85元，其他如萬洲（0288）跌4.46%，收報7.29元，排第七；申洲國際（2313）跌4.22%，收報104.4元，排第九。

預期經濟將會轉差，金融股下跌。友邦（1299）跌2.13%，收報78元；匯控（0005）跌0.87%，收報62.5元；恒生（0011）跌2.06%，收報181元；中銀香港（2388）跌3.01%，收報29元；內險股，平保（2318）跌3.76%，收報89.7元；中人壽（2628）跌3.51%，收報19.54元。內銀股方面，工行（1398）跌1.33%，收報5.18元；建行（0939）跌1.82%，收報5.93元；交行（3328）跌2.61%，收報5.59元；中行（3988）跌1.26%，收報3.14元。

內房、濠賭、油股亦跌。內房股潤地（1109）跌3.36%，收報31.6元；碧桂園（2007）跌3.28%，收報10.04元；中海外（0688）跌3.39%，收報25.65元。濠賭股金沙中國（1928）跌5.12%，收報36.1元；銀娛（0027）跌5.26%，收報50.45元。石油股中海油（0883）跌4.37%，收報12.26元；中石油（0857）跌3.12%，收報4.04元；中石化（0386）跌2.77%，收報4.91元。

公用股下跌，但跌幅較少。領展（0823）跌0.33%，收報90.15元、煤氣（0003）跌0.69%，收報17.18元、電能實業（0006）跌0.91%，收報54.6元、中電（0002）跌1.06%，收報84.05元。港鐵（0066）則跌2.36%，收報49.75元。

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