繼香港航空後,四大會計師行員工也加入呼籲8月5日全民罷工,網上流傳員工在其辦公室張貼多張各式各樣的海報,希望同事們一起參與罷工,促政府回應五大訴求。

據在羅兵咸永道會計師行工作的員工向本報透露,公司位於多區的辦公室內,無論是會議室、洗手間及儲物櫃等公共位置均貼上海報,更有員工透過私人電郵傳送一篇公開信,標題為「Stand for Hong Kong! Be Price Water You are not alone」,內容更提及「年輕人為了香港的未來冒著生命危險,為何我們不可以放棄8小時工作來支持他們?這是我們最後機會去捍衛香港人的權利。」

另外亦有安永會計師行的員工表示,辦公室各處亦有張貼呼籲海報,如洗手間及茶水間等,內容也是促請政府回應五大訴求、缺一不可,並呼籲員工在下周一罷工及參加集會。

本報就此事向四大會計師行方面查詢,安永發言人表示,不會就相關事件作出回應;另外三間則至截稿前未獲回覆。

【逃犯條例】香港航空員工發公開信 呼籲8月5日大罷工

【8.5罷工】網傳渣打員工周一罷工會「無運行」 發言人:信同事保持專業

【8.5罷工】星辰旅遊指下周一交通繁忙休息一天

【8.5罷工】花旗銀行尊重言論自由 允員工下周一可彈性上班

【逃犯條例】渣打︰尊重員工表達意見的權利 示威對集團沒重要影響

【逃犯條例】施永青:不會制止員工參與罷工