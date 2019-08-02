永利澳門過去1年絕大部份時間在16元至20元水平上落，升急跌亦快。

恒指中午跌652點，收報26913點，成交金額644億元。美國總統特朗普突然宣布9月1日加徵中國貨品10%關稅，消息震散全球股市，恒指繼前日失守28000點大關後，今天再跌穿27000點。走勢上，恒指14天RSI已跌穿30%進入超賣區，今早成交激增至迄600億元之餘，即月期指未平倉合約昨日急增至15萬張，反映不少投資者入市博反彈。博利淡盡出後反彈的策略有不俗的值博率，但股市往往沿阻力最細的路線而行，而近期幾乎所有消息都是利淡，博反彈要注意風險。

高啤打值股份今天慘遭血洗，內房、汽車、手機設備、航空、濠賭等，動輒跌幅超過4%。受到貿易戰、政局不穩影響，港股現在只有交易而沒有趨勢，高啤打值股份容易急升急跌。一般投資者不宜沾手，但對進取投資者則有很多機會。筆者覺得可考慮濠賭股。

一方面，濠賭股不太受本港政局影響，二來澳門博彩收入雖然增長乏力，7月份更遜預期跌3.5%至244.5億元，但大致上維持在每月230億元至270億元區間，並未如本港零售般大幅下滑。

值得留意，濠賭股波幅頗大，同時個別股份有明確上下限區間。以永利澳門（1128）為例，過去1年絕大部份時間在16元至20元水平上落，升急跌亦快。每次於16元附近入市，持貨1至2個月的話，贏面機會相當高。永利今早股價大跌6.7%收報16.68元，與重大支持位16元相差不遠，可候低吸納博反彈。

張兆聰

明報首席評論員

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