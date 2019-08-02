近日網民發起各種不合作運動，當中包括號召於8月5日全民罷工，其中香港航空更集齊了一群員工向公司發出公開信，呼籲員工當日以大罷工的方式參加各區自發組織的遊行集會，冀政府馬上回應民間的五大訴求。

公開信內容如下：

各位香港人：

我們是一群來自香港航空公司的員工，服務於不同的工作崗位，有機師，有空中服務員，有地勤人員，有飛機維修員，有工程師，亦有後勤寫字樓員工，雖然我們的工作崗位和職級都不同，但是我們的共通點是熱愛香港，我們希望一方面本著為乘客提供安全可靠的航空交通服務，同時亦希望在這風雨飄搖的暑假，表達我們對最近在香港發生的事件的關注和憤怒，為香港人加油，為公義發聲。

自特區政府推出＜逃犯條例＞至今，反對修例的聲音從未停止。由六月至今，大大小小的遊行示威，上百萬計的市民上街，在世界級秩序井然的情況下表達訴求，甚至有義士以死進諫，要求撤回修例。可惜特區政府一如以往地漠視民意，倒行逆施，委(諉)過於人，以「暫緩」以及「壽終正寢」般的妖言惑眾，最終使到香港陷於困局當中。

而就此衍生出來的就是一連串的警察濫捕和濫權的事件，我們在各大媒體的直播可以見到，本應保護市民生命財產安全，維持治安的警察竟然淪為守在政權面前的政治工具，以各種等級的可致命武器對付手無寸鐵的香港市民，甚至是新聞從業員。更甚者，於近日在元朗鐵路站所發生的暴力事件，警方更縱容該群身穿白衣的懷疑三合會暴徒在街頭和港鐵站不斷以武器無差別地毆打市民，形同恐襲。對於這種警黑合作的暴行，企圖在社會漫(蔓)延恐懼氣氛，嚴重瀆職並違反操守，實在令人髮指。我們必須為此予以最嚴厲的譴責。

最後，我們謹此促請政府務必聆聽社會各界意見，對廣大香港市民提出的五大訴求馬上作出正面回應，包括（一）撤回修例，（二）收回暴動定性，（三）撤銷抗爭者一切無理的控罪，（四）成立獨立調查委員會以追究警隊濫權濫暴以及（五）馬上實行雙普選。

我們一眾熱愛香港的香港人，在未來必須要繼續守住香港的核心價值，維護香港人應有的自由及權利。亦希望透過今次的機會呼籲其他以香港為基地的航空公司以及各個機場服務供應商與我們一起同行，一同為公義，平等以及香港的未來發聲。

八月五日，就讓我們一同團結起來，以大罷工的方式參加各區自發組織的遊行集會，將我們香港人打不死的信念繼續向世界傳遞出去，迫令政府馬上回應民間的五大訴求，共同守護香港的未來。

香港人，加油！

一群香港航空公司員工 上

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