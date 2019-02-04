美國對華加徵關稅，50隻藍籌全部開市均下跌，恒指今早裂口低開615點或2.24%，見近3個月最大的開市跌幅，開市報26950點，逼近前低位26671點。開市成交金額123億元，較昨日開市大增3.9倍；國指今早低開254點或2.4%，報10366點。

舜宇（2382）跌7.71%，報84.35元，是跌幅最大的藍籌。而騰訊（0700）跌2.43%，報361元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低72點。九龍倉置業（1997）跌0.51%，報48.45元，是跌幅最少的藍籌。

出口股受挫。手機設備股瑞聲（2018）跌4.72%，報40.4元；萬洲（0288）跌4.06%，報7.32元；創科實業（0669）跌4.03%，報56元；申洲國際（2313）跌3.3%，報105.4元。

金融股下跌，友邦（1299）跌2.13%，報78元；匯控（0005）跌0.87%，報62.5元；恒生（0011）跌1.46%，報182.1元；中銀香港（2388）跌1.34%，報29.5元。

地產股下跌，新世界發展（0017）跌2.36%，報10.74元；長實集團（1113）跌3.85%，報55元；恒地（0012）跌2.23%，報39.4元；新地（0016）跌3.62%，報117.3元；信置（0083）跌0.64%，報12.36元。

內銀、內險、內房跌。工行（1398）跌1.9%，報5.15元；交行（3328）跌2.26%，報5.61元；中行（3988）跌1.57%，報3.13元；建行（0939）跌1.82%，報5.93元。內險股平保（2318）跌3.22%，報90.2元；中人壽（2628）跌3.7%，報19.5元。內房股潤地（1109）跌3.36%，報31.6元；碧桂園（2007）跌2.5%，報10.12元；中海外（0688）跌2.07%，報26元。

國際油價急挫，中石化（0386）跌1.19%，報4.99元；中石油（0857）跌2.16%，報4.08元；中海油（0883）跌4.06%，報12.3元。

公用股下跌，長建（1038）跌1.61%，報58元、中電（0002）跌0.65%，報84.4元、電能實業（0006）跌0.64%，報54.75元、港鐵（0066）跌2.94%，報49.45元、領展（0823）跌0.94%，報89.6元。

港交所（0388）跌1.89%，報259.6元。

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