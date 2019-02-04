美國突然對華徵稅，道指由高位挫逾600點，收市跌280點，港股ADR亦跌622點或2.3%，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌3.4%，折合報357.2元；匯控（0005）跌1.48%，折合報62.12元；建行（0939）跌2.9%，折合報5.86元。

今日焦點股份可留意：

美國對華商品徵稅，貿戰、出口股料受壓。

長和（0001）公佈6月底止中期業績，期內股東應佔溢利按年增長2%至183.24億元，符合市場預期，每股中期息為0.87元，與去年一樣。集團主席李澤鉅展望，今年度餘下期間，全球各地經濟仍不明朗。更多寬鬆貨幣及財政政策或可紓緩衝擊，惟風險依然嚴峻。

長和財務董事兼副董事總經理陸法蘭表示，集團擬成立新的CK hutchison Networks（長和網絡），長和網絡將為長和電訊（CK Hutchison Telecom）的全資附屬公司。根據計劃，集團在今年尾及明年初將集團的電訊業務旗下鐵塔運作撥入新公司內，期望在6個月內，有更詳細的交代。現時長和擬將歐洲6國的電訊業務內共28500個基站及鐵塔項目先後轉入，若完成計劃，長和網絡將是歐洲第四大的鐵塔公司。但是要說到分拆鐵塔公司上市，仍然言之過早。

中原按揭及經絡按揭轉介的數據顯示，中銀香港（2388）在7月份現樓按揭登記超越匯豐，排名第一，匯豐連續28個月的龍頭寶座被取代。但總結1至7月份，匯豐仍然排名第一。

越秀房託（0405）公布2018年中期每個基金單位分派約0.1360元人民幣(下同，約0.1546港元)，人民幣計按年下跌2.9%，按港元計則跌4.3%。

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