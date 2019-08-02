美國總統特朗普突然宣布，對中國餘下3000億元商品加徵關稅，特朗普於Twitter 發文指，中國沒有兌現習近平的承諾，並抱怨說，習近平動作不夠快。特朗普又指，「根本不擔心」市場的負面反應。

特朗普於Twitter 發文指，貿易代表由上海談判回國，會談具「建設性」，認為在3個月前兩國已有一份好的協議，但傷心地，中國於簽約前希望重新談判。而近期中國亦同意大量購買美國的農產品，加上「朋友」國家主席習近平有關阻止非法出口芬太尼的承諾，兩者均沒有兌現。

特朗普指，貿易談判正在進行，今次對餘下商品加徵關稅後，仍期望保持與中國就貿易談判進行全面、正面的話，並感到對兩國前景都光明。

彭博引述6名知情人士指，今次上海會談中，中方也沒有提出任何新的提議，使得雙方如何就5月份達成的協議實質內容走出談判僵局變得不明朗，也促使美國政府做出進一步加稅的決定。較早前，中美雙方均稱會面具建設性，並會於9月初在華盛頓再開會。彭博引述與政府關係密切的人士透露，現在仍計劃繼續進行談判。

對於今次突然加稅，彭博報道指，總統及其顧問愈來愈擔心中國打算把磋商延長到明年，期待2020年總統大選後可能會換政府，而中國大阪會晤後未能兌現加大農產品購買的承諾，使這種感覺變得更加強烈，而上海磋商的結果似乎證實了這一點。另外，中國堅持要先取消關稅，然後再實施改革，亦有違美國意願。

特朗普其後於競選集會上指，「會對中國大力徵稅，直到達成協議為止」，中國「希望在一年半後看到一位新總統，以便繼續掠奪美國」。

較早前，美國宣布自9月1日開始對3000億美元中國輸美產品加徵10%的關稅，並威脅稱稅率可能提高到「遠超」25%的水平。

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