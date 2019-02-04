美國總統特朗普突然宣布，從9月1日起，對華餘下3000億美元進口商品加徵10%關稅，並表示10%的關稅是短期的，可以提高到25%以上。美股道指由升轉跌，早段仍因為減息而升過311點或1.16%，但受加稅消息影響，道指急插，曾跌最多315點或1.17%，由高位挫逾600點。市場憂慮加稅將使經濟增長放緩，拖累能源需求，油價亦受拖累，紐約原油期貨收跌7.9%，創下逾四年來最大單日跌幅。

新關稅意味從智能電話、筆記本電腦和兒童服裝等所有產品均納入稅項當中。

道瓊斯工業平均指數收跌280點，跌幅1.05%，報26583點。標普500指數收跌26點，跌幅0.9%，報2953點。納斯達克綜合指數收跌64點，或0.79%，報8111點。

高盛跌3.87%，報211.6美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低57點，而IBM升1.4%，報150.32元，貢獻道指14點。

科技股方面，蘋果收市報208.43元，跌2.16%，谷歌母公司Alphabet收市報1211.78元，跌0.52%，亞馬遜收市報1855.32元，跌0.61%，Facebook收市報192.73元，跌0.77%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.5%，報387點。德國DAX指數收漲0.53%，報12253點；法國CAC 40指數漲0.7%，報5557點；英國富時100指數收跌0.03%，報7584點。