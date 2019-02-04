香港零售管理協會主席謝邱安儀於電話會議指出，雖然6月一共有5個周末，惟零售銷售按年跌6.7%，反映中美貿易戰以及示威活動的影響，料7月至8月跌幅將界乎單位數至雙位數不等，更有會員反映旅遊區店舖的人流跌幅不少於3至5成，個別商戶更跌超過一半，對生意影響很大。

謝邱安儀預計，7月各類別會與6月表現一致，其中民生類型相對較好，不過消費類別受社會活動的影響較大，有會員反映個別示威區的店舖生意下跌高雙位數，即6至8成，目前會員均審慎研究店舖擴張計劃，有機會減慢開店步伐，或是暫時停止開店。

對於有網民發起下周一（5日）全民大罷工，謝邱安儀呼籲會員與員工保持良好溝通，相信店內會有不同取向的員工，冀商戶可以和平、理性地與員工協商，以持平態度處理，不要抹殺各人權利。一旦員工人數未達至合適的開舖條件，就應該選擇暫停營業，以保障其他員工的安全。她表示，不評論個別商場近日處理示威活動的方式。

她又稱，現時示威活動遍地開花，類型及地區與2014年持續79日的佔中不一樣，對零售業影響更大，令商戶及從業員均面對十分艱難的情況。她對下半年零售市道持悲觀看法，相信事件過後仍需較長時間復原，冀政府早日有效地解決事件。

【經濟數據】港零售額連跌5個月 6月銷售跌6.7%遜預期