長和（0001）今日舉行業績分析員會議，財務董事兼副董事總經理陸法蘭表示，集團擬成立新的CK hutchison Networks（長和網絡），長和網絡將為長和電訊（CK Hutchison Telecom）的全資附屬公司。根據計劃，集團在今年尾及明年初將集團的電訊業務旗下鐵塔運作撥入新公司內，期望在6個月內，有更詳細的交代。現時長和擬將歐洲6國的電訊業務內共28500個基站及鐵塔項目先後轉入，若完成計劃，長和網絡將是歐洲第四大的鐵塔公司。但是要說到分拆鐵塔公司上市，仍然言之過早。

陸法蘭又指，長和在亞洲地區亦擁有9300座鐵塔及基站建設，長遠亦有潛力置入長和網絡之內。是次成立長和網絡統籌鐵塔業務，旨在令集團營運上增加彈性，較具策略性。至於電訊營運公司的債務，將會轉入長和電訊之內，借此降低負債比率及省下1億歐元的貸款利息支出。

在發展5G網絡方面，集團聯席董事總經理霍建寧表示，隨著5G提供更快的傳送速度，效果又有如固網下，將給予消費者在固網及5G之間有所選擇，對長和的電訊業務的每名消費者收入（APRU）方面，帶來增益。其更相信，這對市郊的用戶效果更為明顯，亦更具吸引力。集團主席兼集團聯席董事總經理李澤鉅稱，長和在投資5G網絡時，會講求紀律，會審視現金流及回本等因素，予以考慮。

在港口業務方面，霍建寧明言，在眾多港口營運中，香港的業務特別表現疲弱，在巴拿馬的港口則因為面對競爭下而較弱，但是籠統言之，集團只在香港港口業務持股約三成。

因應長和與旗下長江基建（1038）及電能（0006）日前達成補充協議，陸法蘭補充，這是在長和去年度將6項基建業務的經濟收益分離後，隨時間及監管環境變化，向長建及電能配置投票權。

記者：陳偉燊

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