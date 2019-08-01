越秀房託（0405）公布2018年中期每個基金單位分派約0.1360元人民幣(下同，約0.1546港元)，人民幣計按年下跌2.9%，按港元計則跌4.3%。分派總額按年增加0.1%至4.24億元。中期越秀房託收入總額跌0.3%至10億元，物業淨收入升0.3%至7.29億元。

對於核心項目白馬大廈及多個項目經營收入下降，同時廣州國金中心寫字樓出租率下降等情況，主席兼行政總裁林德良指出，國金寫字樓出租率下降至94.6%，主要因為有租戶於6月底退租，料全年可回至高位約97至98%出租率高位。他又承認，寫字樓出租率不多不少會受到貿易磨擦影響，一些機構或會不擴租，但亦發現一些新類型公司如TMT、健康產業等的公司有意入駐，故會調整項目去迎合新客戶。林德良又多次提到，未來將以提升資產、出租率、租金為主要工作。

據公司提供的租金及出租率資料，兩大核心項目廣州國金中心商場的出租率微升0.5個百分點企穩在98%，租金按年增加10元至154元水平﹔國金中心寫字樓則跌3.2個百分點至94.6%，租金亦升5元至235元水平。白馬大廈維持滿租，租金單價由去年中期的628.4元升至632.2元。

集團以往主要收購均來自母公司越秀地產（0123），當中越秀地產早前引入廣州地鐵作為戰略股東，林德良表示，越秀地產與廣州地鐵合作，將會增加TOD（公共交通導向發展）項目，變相亦令公司期望空間多了，因為可選擇的項目增加，亦加大收購機會，意味越秀房託亦會更加活躍。

記者：方楚茵