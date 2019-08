「There is no scorn more profound, or on the whole more justifiable, than that of the men who make for the men who explain. Exposition, criticism, appreciation, is work for second-rate minds.」英國劍橋大學數學家哈代(Godfrey Harold Hardy)對創作以外的種種評論、闡述嗤之以鼻,意譯是任何原創以外的批評、闡述以至欣賞的,都只擁有二等頭腦。對於原創的重要性,從事科研教育工作的大專院校校長不會不知,可惜要他們做出頭鳥第一個走出來贊成設立獨立調查委員會,偏偏做不到。

關於教育界,一直流傳一個有趣的現象,大學校長們會互相留意其他大學校長的一舉一動,一般不求做出頭鳥但不能執輸行頭,問題是誰有膽色打響第一槍?他是嶺南大學校長鄭國漢。鄭國漢在7月27日在嶺大永安廣場集會後與學生到元朗巡視環境,結果引起其他大學校長譁然,不得不作出「相應」回應,鄭國漢打響第一槍後,科大、教大、浸大以至中大校長先後透過公開信、與學生對話等方式回應。

是否支持成立獨立調查委員會成為各大校長的照妖鏡,贊成的話被視為與林鄭或中央為敵,不贊成的話則與學生為敵,沒有中間路線。正因為議題敏感,考起各位大學校長,各大校長各展所長。

‧嶺大校長鄭國漢的回覆是「不反對成立獨立調查委員會」。以否定否定句間接贊成;

‧科大校長史維在公開信的回覆是「促請政府回應成立調查委員會的訴求」。成功將訴求推回政府;

‧浸大校長錢大康在公開信的回覆是贊成成立真相委員會。以第二種方式表達相同的訴求,技巧最高;

‧中大校長段崇智與學生對話,表示支持成立對話平台,這個平台包括了解真相。何其滑頭;

‧教大校長張仁良見記者,建議設立跨界別對中大校長段崇話平台,張仁良提到學生受傷時甚至眼泛淚光。

大家可以回帶看看各位校長表現,幾乎所有發言表態的校長均沒有正面支持成立獨立調查委員會,只是一個委員會各自表述。財經界建議散戶高賣低買的分析員常被批評為財經演員(沒有貶義),假如世界上有財演的話,可能教演的演譯方式層次更高。

無他,林鄭月娥的年薪只是400多萬元,不少教資委資助的大學校長年薪超過600萬元,月薪較財演高出一大截,演技當然層次不同。

若各位大學校長真誠地關心學生,為什麼6月9日至今超過1個月才施然出來?

李鴻彥

