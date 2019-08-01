中原按揭及經絡按揭轉介的數據顯示，中銀香港（2388）在7月份現樓按揭登記超越匯豐，排名第一，匯豐連續28個月的龍頭寶座被取代。但總結1至7月份，匯豐仍然排名第一。

根據中原的數據，中銀香港7月份承辦現樓按揭合約登記宗數為2491宗，市佔率26.8％，匯豐則為2226宗，市佔率23.9％。中銀超越匯豐排名第一，是繼2017年2月後，再次登上寶座。但總結首7個月匯豐仍以14265宗，領先中銀香港的12874宗。

而中原及經絡的數據均顯示，四大銀行上月份的市佔率有所下跌，中原的數據為下跌1.7個百分點至77.2％，經絡則為下降1個百分點至74.3％。經絡按揭轉介高級副總裁曹德明認為，近月大型銀行對按揭業務的批核變得較為審慎，6月底時匯豐更宣布上調轉按按息及減少現金回贈，變相轉按的吸引力減弱，客戶紛紛選擇仍然有高回贈低按息的銀行轉按，相信未來數月仍有部份小型銀行保持原有的轉按優惠，令中小型銀行的市佔率上升，料未來數月中小型銀行市佔率可挑戰三成水平。

樓花排名方面，中原數據顯示，匯豐繼續排名第一，市佔率為31.5％，領先中銀香港的24.4％，第三為恒生（0011）的14.5％。7月份樓花按揭登記整體有1732宗，按月大增36％，宗數創有紀錄以來最高，主要因為多個大型上會所帶動，其中凱滙佔32％，LP6佔10％。

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