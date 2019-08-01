有市民發起下周一罷工，渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，尊重員工表達意見的權利，但信任員工會以最專業的態度去處理事情，並相信分行及各方服務可以正常運作。

她又指出，香港的社會事件未見到對渣打有重要及實質性的影響，該行亦看不見有明顯的走資情况，雖然有個別客戶查詢在海外開立離岸戶口事情，但該行以往亦不時收到有關的查詢，最近的查詢不見到有異常增加。但她指出，下半年中小企及零售業客戶的情况的確令人憂慮，該行會密切注意，並配合客戶需要以協助渡過難關。

上半年香港區仍是渣打集團（2888）最大的貢獻地區，除稅前基本溢利為8.72億美元，按年增加5％，佔集團整體33％。禤惠儀指出，宏觀經濟風險及香港本地的事件，都令客戶觀望氣氛高、投資胃納降低、貸款需求減慢，預計全年貸款增長為低單位數字，即全年較上半年低。上半年市場整體貸款年率化增長為8.4％，渣打沒披露實際數字，僅指與市場相若。

渣打集團主席韋浩思被問到香港近日的社會事件時指出，他相信各方能盡快找到合適的解決方法，並指香港以往都面對過不少危機，包括SARS及金融風暴等，最終都能生存下去，並重新成為國際金融中心，他有信心今次亦能恢復過來。他強調，事件對集團業務沒有帶來重要影響，相信香港仍然是好的地方去發展業務。

記者：廖毅然

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