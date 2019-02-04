美國雖然如期減息，但聯儲局主席鮑威爾暗示可能只會加息一次，市場認為偏向鷹派，拖累港股今早低開195點，在駐港解放軍變得高調的情況下，港股曾跌最多281點，低見27495點。恒指收市跌212點或0.76%，報27565點，跌穿250天線(27602點)，成交金額大增32%至799億元，見7月3日804億元後新高；國指跌53點或0.5%，報10621點。

港股今日受兩大因素影響，一是儲局偏鷹言論，另一個是解放軍的行為，地產、金融股下挫。當中，新地（0016）跌4.1%，收報121.7元，是跌幅最大的藍籌；友邦（1299）跌1.48%，收報79.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低43點。新地、友邦齊創逾1個月低。

早前港澳辦記者會無直接否認過會出解放軍，只說基本法有規定，不過，昨晚駐港解放軍發放「維穩」「防暴演練」影片，而外交部發言人華春瑩下午亦回應解放軍駐港部隊司令員陳道祥的言論指，「相信解放軍駐港部隊將繼續成為香港長期繁榮穩定的定海神針」。陳道祥昨日指，強烈譴責近日香港發生的一系列極端暴力事件；又稱，這些事件觸碰「一國兩制」的原則底線，絕對不能容忍；駐港部隊支持林鄭月娥、港府和警方依法懲處暴力罪犯。

解放軍「維穩」片段有在繁體字的街舖場景出動、亦有拘捕T恤牛仔褲人的畫面，但更誇張的是出動軍艦發射導彈、用狙擊手射向超過600米外汽車的畫面，在這種武嚇的畫面下，本已因近期示威、元朗襲擊而變得疲弱的地產股續跌。恒地（0012）跌1.1%，收報40.3元；新世界發展（0017）跌0.9%，收報11元；長實集團（1113）跌3.62%，收報57.2元；信置（0083）跌2.51%，收報12.44元。

儲局減息，不過，香港三大銀行維持最優惠利率不變，恒生（0011）收市跌1.12%，收報184.8元；匯控（0005）跌0.47%，收報63.05元；中銀香港（2388）跌0.66%，收報29.9元。

騰訊（0700）正式宣布與Pokémon合作共同研發全新遊戲後，又再曝光在美國洛杉磯進行招聘，包括遊戲製作人和創意總監，加上國資委鼓勵支持央企與騰訊等網際網路企業加強務實合作，騰訊收市升0.49%，收報370元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻14點。

澳門7月博彩業收入下跌3.45%，金沙中國（1928）跌0.13%，收報38.05元；銀娛（0027）跌1.39%，收報53.25元。

傳中國忠旺（1333）創始人劉忠田遭被美國聯邦大陪審團起訴，涉嫌逃避近20億美元(156億港元)的關稅，忠旺收報3.44元，跌14.2%，而誤中副車的旺旺（0151）早段曾挫逾7%，收市倒升1.14%，收報6.2元，是升幅最大的藍籌。

渣打（2888）上半年除稅前法定溢利增3%，收市報66.75元，升2.93%。

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