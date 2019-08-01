長和主席李澤鉅（資料圖片）

長和（0001）公佈6月底止中期業績，期內股東應佔溢利按年增長2%至183.24億元，符合市場預期，每股中期息為0.87元，與去年一樣。集團主席李澤鉅展望，今年度餘下期間，全球各地經濟仍不明朗。更多寬鬆貨幣及財政政策或可紓緩衝擊，惟風險依然嚴峻。但是基於集團的營運韌力、業務多元化、穩定現金流及深厚的財務根基，因此，他對集團業務前景審慎樂觀。

期內，長和的歐洲電訊業務貢獻最多，期內的除息稅前盈利（EBIT）達99.7億元，按年增長33.15%；基建業務次之，EBIT卻按年減少25.23%至99.01億元；歐亞地區的零售業務的EBIT則按年增長9.98%，達65.9億元。港口及相關服務之EBIT則按年增長近10%，達42.5億元；赫斯基能源則只賺17.87億元，按年跌35.28%；財務及投資貢獻12.64億元，減少25.12%。和記電訊香港（0215）及亞洲電訊業務則貢獻2.6億元及2.16億元，分別減少8.45%及增長2.13倍。

按地區劃分，香港的EBIT只有5.09億元，按年大減35.8%。歐洲貢獻最多，達195.81億元，卻按年減少1.36%；加拿大業務亦按年大減40.08%；亞洲、澳洲及其他地區貢獻70.35億元，按年增長8.08%；內地業務按年增長6.45%至44.05億元。

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