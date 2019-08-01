香港零售銷售連跌5個月，政府統計處公布，本港今年6月零售總銷貨價值估計為352億元，按年跌6.7%，遠遜市場預期的跌1.9%，較5月跌1.4%擴大5.3個百分點，撇除季節性因素，是自2016年8月以來最大跌幅。與去年同期比較，今年首6個月的零售業總銷貨價值跌2.6%。扣除期間價格變動後，6月零售業總銷貨量的臨時估計按年跌7.6%，首6個月計跌3.1%。

分類產品方面，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌17.1%，衣物、鞋類及有關製品跌7.1%；電器及其他未分類耐用消費品跌16.1%，藥物及化妝品按年跌4.1%，百貨公司亦跌6%。民生消費方面，超級市場升1.6%；食品、酒類飲品及煙草（超級市場除外）跌1.3%，新鮮蔬果升7.2%、其他未分類食品跌5.5%。

政府發言人表示，零售銷售6月跌幅擴大，反映本地消費情緒更趨審慎，以及訪港旅客人數升幅放緩。由於環球及本地經濟前景轉差，加上其他不利因素繼續影響消費情緒，零售業銷售的短期表現料會維持疲弱。近期的大型示威活動如果持續，將一步拖累零售業務，政府會密切留意相關情況。

記者：蕭嘉聰

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