長實集團（1113）公布截至六月底止中期業績，純利按年下跌39%至151.28億元，若撇除物業重估及2018年出售中環中心前的溢利則上升16%至140.45億元，每股盈利為3.8元，按年上升17%。中期息每股增加10.6%至0.52元。

期內，集團收入上升41%至340.08億元，略遜市場預期。上半年投資物業公平值增加10.83億元，較2018年同期表現理想。

集團截至六月底止已確認之物業銷售收入為192.32億元，按年大增109%，當中包括君柏、海之戀、海之戀‧愛炫美和 My Central的住宅單位銷售；內地多個項目的住宅及商業單位銷售 東莞海逸豪庭、廣州逸翠莊園、青島曉港名城、上海湖畔名邸和重慶御峰；及英國 Chelsea Waterfront 的住宅單位銷售。

期內，已簽署物業買賣合約金額累計超過100億元有待入帳，於黃竹坑、屯門小秀及油塘之新增物業發展項目均如期開展。

另外，上半年物業租務收入為37.56億元，按年減少3.2%。租務收益則為35.67億元，按年微跌0.5%。

主席李澤鉅表示，集團未來發展方向將持續以提高盈利質素與固定收入，及提升資產價值為原則，繼續拓展業務範疇及地域，同時透過規劃及發展中之物業和多元化項目，為集團帶來更多收益貢獻，預期優質長期固定收入將隨時間而增長。

長實收市報57.2元，下跌3.6%。

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