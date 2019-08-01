國泰今年冬季將開通兩條「期間限定」日本航線，包括全新航點新潟，及再度推出德島航線。

由今年10月30日起，國泰港龍將營運每周兩班直航至新潟航班（逢星期三及六），由設有商務及經濟客艙的空中巴士A330-300運作。目前，國泰港龍將成為本港唯一營運至新潟直航航班的航空公司。

去年12月，國泰推出往來德島的季節性直航航班，因為廣受旅客歡迎，今年將再度加推，每週兩班前往德島的直航航班，並將在11月9日起開始運作，每逢星期三及六啟程，以設有商務及經濟客艙的A320航機運作，惟兩條新辦航線仍有待政府機構批准。旅客現時已可以在國泰網站預訂新航線的航班，更可以開口機票（Open-jaw）形式，選擇於新潟或德島展開行程，從另一日本城市回港靈活計劃旅程。

國泰航空顧客及商務總裁盧家培表示：「日本一向深受香港旅客歡迎，而我們的日本航線亦表現理想。國泰集團積極開通尚未有直航服務的航點，既是我們增長策略的重點，亦能進一步鞏固香港的國際樞紐地位。」

國泰近年積極擴展日本航線網絡，除新潟及德島外，國泰於年初推出往返小松的暑期限定航班，往返小松的航班將持續運作至今年10月26日。

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