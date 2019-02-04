美國聯儲局主席鮑威爾的鷹派言論，港股今早低開195點，開市後，新聞界陸續報道駐港解放軍昨日一條微博影片，港股跌幅曾擴大至281點。恒指半日跌189點或0.68%，報27588點，失守250天線(27602點)，成交金額461億元，較昨日8號風球懸掛前趕交易的460億還多，亦較近期成交多，例如周二半日成交為354億元；國指跌55點或0.52%，報10619點。

駐港解放軍微博發布片段名為「維穩」，狙擊手、直昇機、軍艦、裝甲車、導彈、子彈、水炮，一應俱全，而片中解放軍面對的是穿T恤牛仔褲的人民，解放軍出擊配合連場爆破場面，現場出現新界的士，更用廣東話叫「後果自負」、舉紅旗指示「停止衝擊 否則使用武力」，「防暴演練畫面」雖無血肉橫飛，但都拍得血脈沸騰。早前港澳辦記者會提出意見要「旗幟鮮明地」反對和抵制暴力，而「旗幟鮮明地」作為關鍵詞在Google搜尋，會得到《必須旗幟鮮明地反對動亂》，又稱「四·二六社論」，的搜尋結果。「旗幟鮮明」配合解放軍「出動」的影片，港股成交大增、及於10時58分起於4分鐘內急跌近100點。收市前有關微博影片已下架，但影片仍可在網上搜查到。

今早，傳中國忠旺（1333）創始人劉忠田遭被美國聯邦大陪審團起訴，涉嫌逃避近20億美元(156億港元)的關稅，引發旺旺（0151）開市曾急跌7.83%，市場分清忠旺與旺旺後，旺旺半日收市升1.14%，收報6.2元，是升幅最大的藍籌。

儲局鷹派言論，拖低地產、金融股。今日公布業績的長實集團（1113）跌3.29%，收報57.4元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）未止跌，半日再跌1.48%，收報79.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低43點。

其他地產股方面，恒地（0012）跌1.35%，收報40.2元；新地（0016）跌3.15%，收報122.9元；新世界發展（0017）跌1.08%，收報10.98元；信置（0083）跌2.35%，收報12.46元。相關的領展（0823）跌0.66%，收報90.8元；港鐵（0066）跌0.39%，收報51.35元；九龍倉置業（1997）跌0.91%，收報49.25元。

金融股下跌，匯控（0005）跌0.39%，收報63.1元；恒生（0011）跌1.82%，收報183.5元；中銀香港（2388）跌0.83%，收報29.85元。

騰訊（0700）升0.65%，收報370.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點。

財新中國7月製造業採購經理人指數(PMI)回暖，由上月的49.4升至今個月的49.9，略高於市場預期的49.6，新訂單指數亦升至50.2，月內消費品類的新訂單增加。內銀、內房下跌。內銀工行（1398）跌0.57%，收報5.27元；建行（0939）跌0.49%，收報6.04元；交行（3328）跌0.35%，收報5.71元；中行（3988）跌0.31%，收報3.19元。

7月PMI數字料延續內房監管，潤地（1109）跌2.81%，收報32.8元；碧桂園（2007）跌2.06%，收報10.46元；中海外（0688）跌0.74%，收報26.7元。

其他報道：

【公司業績】渣打上半年除稅前法定溢利增3% 中期息7美仙

【美國減息】經絡：料美國息口累減一厘香港才會跟減

【A股午市】滬指險守2900點 創板指獨領風騷

【華為風波】傳英特爾已申請向華為供貨的許可證

【中國數據】財新中國7月製造業PMI回升至49.9 勝預期

【股份異動】本地地產股向下 長實挫近3%

【美國減息】儲局偏鷹 金價受壓 招金曾跌最多4.3%

【專欄】罪案大減 警隊反連年增開支

【股份異動】忠旺曾挫約兩成 劉忠田遭美起訴涉逃稅近20億美元

【美國減息】陳德霖：HIBOR未必跟隨聯儲局利率走勢