中國忠旺（1333）股價今早急挫，曾暫低見3.17元，最多下挫20.95%，現報3.45元，下跌13.97%。

外電報道，中國忠旺創始人劉忠田遭被美國聯邦大陪審團起訴，涉嫌逃避近20億美元(156億港元)的關稅。

報道稱，現年55歲的劉忠田、中國忠旺以及數名被告，涉嫌將大量鋁材走私至美國圖謀避近20億美元關稅，遭到洛杉磯大陪審團以24項罪名起訴。

檢方指，避稅計劃最早開始於2008年，最終還涉及逃漏2011年美國商務部對進口自中國的各種擠制鋁材徵收的關稅。

據起訴書稱，與劉忠田相關企業通過洛杉磯地區的港口進口已經點焊在一起的鋁型材，而這些鋁型材的外觀看起來像不在徵稅範圍內的成品「鋁板」。

檢方指，劉忠田將這些鋁材存儲於南加州四座倉庫，並與同夥安排將這些鋁材以假銷售的方式賣給他控制的企業，藉此誇大忠旺的財務狀況。

據起訴書指，劉忠田亦被指控進行「大規模」洗錢操作，涉及使用殼公司向忠旺轉移資金。

大部分指控將帶來每項最高20年的刑期，如果連續執行最長將達465年。

路透向忠旺查詢未獲回覆。

《華爾街日報》報道，據悉劉忠田仍在內地，當局已對其發出逮捕令。中國與美國沒有簽署引渡協議。目前還不清楚劉忠田是否在美國聘請律師。

其他報道：

【月度數據】佳源國際7月合同銷售額增5%

【開市焦點】美短暫減息 港股ADR跌204點 留意息口敏感股