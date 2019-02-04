聯儲局鷹派言論拖累大市，恒指今早低開195點或0.71%，報27582點，成交金額25億元；國指今早低開42點或0.4%，報10632點。

儲局言論影響金融地產股，友邦（1299）跌2.1%，報79.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低61點；匯控（0005）跌0.63%，報62.95元。新世界發展（0017）跌0.9%，報11元；長實集團（1113）跌1.94%，報58.2元；恒地（0012）跌1.6%，報40.1元；新地（0016）跌1.5%，報125元；信置（0083）升0.31%，報12.8元。

旺旺（0151）跌7.83%，報5.65元，是跌幅最大的藍籌。聯通（0762）升1.31%，報7.76元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升1.14%，報372.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻33點。

長和（0001）、長實（1113）兩隻大藍籌今日將公布中期業績，另外美高梅中國（2282）、普拉達（1913）、渣打集團（2888）、越秀房產信託基金（0405）亦將於今日公布。長和開市跌0.48%，報73.3元，美高梅中國開市報12.92元，跌0.3%、普拉達開市報24.4元，升0.6%、渣打開市報64.85元，無升跌、越秀房產信託基金開市報5.4元，跌0.185%。

長建（1038）上半年純利持平，報59.43億元，2018年中期純利為59.42億元，中期息每股0.68元。長建開市跌1.07%，報60.2元

電能實業（0006）公佈6月底止中期業績，期內受匯率變動因素影響，加上英國及港燈（2638）提供貢獻減少，導致股東應佔溢利為37.91億元，按年減少8%。不過，該集團每股派中期息維持在去年度的0.77元水平不變。電能實業跌1.6%，報55.25元。

澳門立法會議員建議，6大博企參股輕軌。金沙中國（1928）跌2.36%，報37.2元；銀娛（0027）跌1.85%，報53元。

中美貿易談判方面，外電法新社引述新華社指中美貿易代表在今日於上海進行的貿易談判上，一致同意於9月在美國再度重啟談判，屆時將進行「坦誠、高效率、有建設性的」對話。瑞聲（2018）跌1.75%，報42元；舜宇（2382）跌1.57%，報90.95元；萬洲（0288）跌1.56%，報7.59元。

安樂工程（1977）兩周前成功掛牌上市，為大股東潘樂陶及其太太、律政司長鄭若驊創造逾10億元財富，不過公司上市僅兩周即發盈利警告，集團表示，由於去年同期一個大型項目帶來巨大利潤，以及旗下部分工程延誤，估計截至今年6月底止上半年，純利將會較去年同期減少五成，相當於約1.08億元。開市報1.11元，跌5.9%

眾安在綫（6060）發出盈利預喜，預期受惠於總保費穩健增長同時，綜合成本率進一步改善，從而承保虧損收窄，加上受益於國內A股市場的良好表現，致投資收益增加，因此預期今年6月底止中期業績會扭虧為盈。相對去年同期中期業績，該集團虧損約6.56億元人民幣。開市報19元，升7.3%

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