聯儲局主席鮑威爾鷹派言論，暗示減息只是短暫，與市場預期的會再多減25點子有出入，美股三大指數即時下跌，收市齊跌逾1.1%。隔晚港股ADR亦再跌204點或0.74%，收報27573點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.14%，折合報364元；匯控（0005）跌0.75%，折合報62.87元；建行（0939）跌0.96%，折合報6.01元。

今日焦點股份可留意：

美國減息及言論，料對金融、地產等息口敏感股股造成影響。

長和（0001）、長實（1113）兩隻大藍籌今日將公布中期業績，另外美高梅中國（2282）、普拉達（1913）、渣打集團（2888）、越秀房產信託基金（0405）亦將於今日公布。

長建（1038）上半年純利持平，報59.43億元，2018年中期純利為59.42億元，中期息每股0.68元。

電能實業（0006）公佈6月底止中期業績，期內受匯率變動因素影響，加上英國及港燈（2638）提供貢獻減少，導致股東應佔溢利為37.91億元，按年減少8%。不過，該集團每股派中期息維持在去年度的0.77元水平不變。

澳門立法會議員建議，6大博企參股輕軌。

中美貿易談判方面，外電法新社引述新華社指中美貿易代表在今日於上海進行的貿易談判上，一致同意於9月在美國再度重啟談判，屆時將進行「坦誠、高效率、有建設性的」對話。

安樂工程（1977）兩周前成功掛牌上市，為大股東潘樂陶及其太太、律政司長鄭若驊創造逾10億元財富，不過公司上市僅兩周即發盈利警告，集團表示，由於去年同期一個大型項目帶來巨大利潤，以及旗下部分工程延誤，估計截至今年6月底止上半年，純利將會較去年同期減少五成，相當於約1.08億元。

眾安在綫（6060）發出盈利預喜，預期受惠於總保費穩健增長同時，綜合成本率進一步改善，從而承保虧損收窄，加上受益於國內A股市場的良好表現，致投資收益增加，因此預期今年6月底止中期業績會扭虧為盈。相對去年同期中期業績，該集團虧損約6.56億元人民幣。

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