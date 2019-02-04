美國聯儲局雖然一如期減息25基點，但是聯儲局主席鮑威爾在發布會上稱，今次減息只是經濟上升「周期中段」的政策調整(Mid-Cycle Adjustment)，暗示聯儲局政策仍相對中性，減息可能只屬暫時，並且不會大幅度減息。言論拖累道指由升轉跌，最多曾跌478點。

道瓊斯工業平均指數收跌333點，跌幅1.23%，報26864點。標普500指數收跌32點，跌幅1.09%，報2980點。納斯達克綜合指數收跌98點，或1.19%，報8175點。

波音跌1.8%，報341.18美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低42點，而蘋果升2.04%，報213.04元，貢獻道指28點。

科技股方面，蘋果收市報213.04元，升2.04%，谷歌母公司Alphabet收市報1218.2元，跌0.79%，亞馬遜收市報1866.78元，跌1.67%，Facebook收市報194.23元，跌1.42%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.18%，報385點。德國DAX指數收漲0.35%，報12189點；法國CAC 40指數漲0.15%，報5518點；英國富時100指數收跌0.79%，報7586點。

其他報道：

【跟隨減息】金管局宣布減息25點子 是10年來首次

【鴿中帶鷹】鮑威爾不同意減息周期已展開

【防患未然】聯儲局減息0.25厘 提早停縮表